Курьезы Из-за застрявшей в снегу "скорой" фельдшер сам нес пациента несколько километров

2021-02-19 14:12

В Ровенской области фельдшер скорой помощи два километра на руках нес пациента, поскольку "скорая" застряла в снегу.

Как сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи, инцидент произошел двумя днями ранее. У 47-летнего мужчины из села Воронов начались судороги на фоне ДЦП. Ему вызвали "скорую", но машина не смогла подъехать из-за снежных заносов.

"На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта постоянного базирования центра экстренной медицинской помощи. Однако из-за снежных заносов, карета скорой помощи не могла проехать по указанному адресу", - пояснили медики.

Тогда фельдшер бригады Тучинского пункта Степан Вознюк взял медикаменты и отправился к пациенту пешком, а после осмотра пришел к выводу, что его нужно доставить в больницу.

Машина была далеко, поэтому он взял больного на спину и два километра шел к ней пешком. Теперь пациент находится в Гощанской центральной райбольнице.

В свою очередь в областном центре экстренной медицинской помощи выразили искреннюю благодарность Степану Вознюку за профессионализм и неравнодушие.

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