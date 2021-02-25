Украина Медики Александровской больницы Киева отказались прививаться индийской вакциной, которую привез Степанов

2021-02-25 12:43

Медики Александровской больницы Киева, работающие с зараженными Covid-19, отказываются вакцинироваться.

Как сообщает PavlovskyNews со ссылкой на заведующего реанимационным отделением для инфекционных больных Алексея Куценко, из 24 сотрудников захотели вакцинироваться только два человека: сам он и медсестра. 

При этом сам Куценко, разумеется, хвалит новую индийскую вакцину (которую фактически привез в страну глава Минздрава Максим Степанов).

Напомним,  24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации населения от Covid-19. Первым, кто получил прививку индийской вакциной CoviShield, стал врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко. Также Covid-вакцинация началась еще в трех регионах - в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. За сутки первую дозу индийской вакцины от коронавируса CoviShield получили 159 человек.

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