Коронавирус Американская компания NovaVax подтвердила поставки вакцины в Украину - что известно о препарате

2021-02-22 13:45

Украина получила подтверждение на поставку еще пяти миллионов доз вакцины против коронавируса от американской компании NovaVax.

"Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax", – сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Как пишет чиновник в Facebook, Украина получит пять миллионов дополнительных доз вакцины NovaVax, договоренность закрепят подписанием договора.

"Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы начиная с июля 2021", - написал Степанов.

Напомним, в Британии новая вакцина NovaVax показала высокую эффективность. По итогам масштабных испытаний эффективность препарата составила 89,3%. В клинических испытаниях третьей фазы (финальный этап перед тем, как препарат может быть одобрен) приняло участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет.

Однако другие испытания выявили, что прививка Novavax менее эффективна для защиты от нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. В результате проведенных там испытаний вакцина оказалась действенна только на 60%.

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