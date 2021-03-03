Украина Индексация пенсий: кто не получит повышение с марта

2021-03-03 18:00

 

Плановая индексация пенсий в 2021 году пройдет с 1 марта с коэффициентом 1,11 и коснется 8 миллионов пенсионеров. Однако дополнительные выплаты получат не все.

Это предусмотрено постановлением Кабмина №127, которое обнародовано на Правительственном портале.
Кому повысят пении

Согласно законодательству, надбавку к выплатам получат те, кто получает пенсии

- по возрасту;

- за выслугу лет;

- в связи с потерей кормильца;

- по инвалидности.

При этом Пенсионный фонд проводит перерасчет автоматически по материалам пенсионных дел. Индексация не требует дополнительных обращений граждан.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в среднем пенсии повысятся на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Согласно постановлению, минимальная пенсионная выплата вырастет до 2 200 гривен тем, кто имеет длительный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.
Кого не коснется индексация пенсий

Согласно действующим нормам, пенсии не индексируют:

госслужащим;

научным работникам;

тем, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи, прокуроры);

тем, кому пенсии впервые назначили в 2019-2021 годах

Также не меняются пенсии, назначенные в минимальном размере.

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