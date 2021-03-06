Украина Школьница в Луцке наглоталась таблеток и сама попросила о помощи, но попала в реанимацию

2021-03-06 10:30

В Луцке 13-летняя школьница наглоталась таблеток, в результате чего ее госпитализировали в реанимацию. Состояние ребенка стабильно тяжелое.

Мать девочки винит в происшествии социальные сети. При этом в полиции отрицают, что школьница состояла в каких-либо группах, где мог бы пропагандироваться детский суицид.

Об этом говорится в сюжете ТСН от 5 марта.

По данным журналистов, семиклассница наглоталась таблеток перед уроками, девочке сразу же стало плохо.

"Ребенок обратился в медпункт и попросила помощи и мы ее оказали", - сообщила заместитель директора Княгининовского лицея.

На карете "скорой помощи" девочку доставили в больницу, там сообщили, что семиклассница выпила за раз несколько видов таблеток. Ребенок госпитализирован в реанимации детской больницы.

"Состояние ребенка стабильно тяжелое, она не помнит, сколько выпила таблеток. Все которые были дома она выпила", - рассказал врач-анестезиолог Степан Пишак.

Под дверьми реанимации журналисты взяли комментарий у матери девочки. Женщина поделилась, что воспитывает ребенка одна, конфликтов дома не было. Вечером она отправила дочь в школьное общежитие. Почему девочка наглоталась таблеток не рассказала, мать винит в этом инциденте социальные сети.

"Они все время сидят в интернете. То ли они насматриваются там, то ли там какая-то группа сейчас есть - я не знаю", - сказала женщина.

В полиции информацию касательно того, что ребенок принимал участие в каких-либо играх в социальных сетях, отрицают. На данный момент дело расследуют.

"Что касается участия детей в каких-то неформальных группах, которые пропагандируют неизвестно какие действия детей - не выявлено", - сообщила руководитель сектора ювенальной превенции ГУ НП в Волынской области Инна Остапович.

Рассматривалась правоохранителями и версия травли со стороны детей, однако в школе, где учится девочка, уверяют, хоть у нее и своенравный характер, каких-либо конфликтов ни с учителями, ни с одногодками не было.

"С одноклассниками были равные отношения, то есть никаких таких особенных проявлений не было".

В Волынской области за последнюю неделю уже трое детей отравились лекарствами.

Психолог Юлия Арсенюк заявила, что за это время увеличилось число обращений детей с депрессивным состоянием. По ее словам, чтобы не случилось трагедии, необходимо работать над этой проблемой и в школе и дома.

"В первую очередь, необходимо сближаться эмоционально родителям со детьми, спрашивать: "А что?, "А как?", "А как прошел день?", - посоветовала эксперт.

Также она рекомендовала занять детей спортом и хобби, а главное, побольше говорить с ними и слушать.

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