Коронавирус Израиль разрешил использовать таблетки Pfizer от COVID-19

2021-12-27 16:45

 

Израиль закупил таблетки от коронавирусной инфекции паксловид (paxlovid) компании Pfizer.

Пероральный препарат компании Pfizer Паксловид (Рaxlovid) для лечения COVID-19, получил экстренное разрешение от Министерства здравоохранения Израиля. Страна заказала сотни тысяч доз, чтобы помочь населению бороться с волной штамма Омикрона. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает The Times of Israel.

Первые 100 тысяч доз поступят в страну в среду, 29 декабря, и в течение нескольких дней их распределят по больничным кассам.

По результатам второй и третьей фазы исследования Pfizer объявил о сокращении госпитализаций или смертельных исходов на 89% при назначении паксловида в течение трех дней после появления симптомов ковида и на 85%, если начинать лечение в течение пяти дней.

Ожидается, что таблетки будут столь же эффективны против нового штамма "Омикрон", поскольку они не нацелены на белок, в котором находится большинство вызывающих беспокойство мутаций этого штамма.

Ранее Минздрав Японии одобрил использование перорального препарата для лечения COVID-19 от американской фармацевтической компании Merck.

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