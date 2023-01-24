Фото-видео видео Актер и юморист Юрий Великий жестко высмеял разборки шойгу и пригожина

2023-01-24 10:25

Актер Студии Квартал 95, юморист Юрий Великий спародировал министра обороны эрефии сергея шойгу и главаря банды вагнеровцев евгения пригожина, между которыми возник конфликт. Видео обнародовано на его канале в YouTube.

В частности артист представил, как основатель ЧВК конкурирует с шойгу по поводу "захвата" города Соледар. Тем самым изобразил телефонный разговор двух представителей путинского режима.

"Ты какого рожна присвоил себе мою победу? Я Соледар первый взял! Да вы его так взяли, что нам пришлось его перевзять. Да вы ж его у нас и перевзяли! Чего вы его не взяли, когда там были ВСУ? Слушай, мы последние полгода только и делаем, что берем у ВСУ! Не буду уточнять, что и когда", - сказал комик в роли пригожина и шойгу.

После чего "повар путина"предлагает министру Минобороны договорить, что каждый друг другу не мешает в захвате территорий, звездных планет и тд.

"После захвата галактики предлагаю вместе сходить в аптеку и захватить таблеток от шизофрении… А путину не стоит. Если владимир владимирович примет таблетки от шизофрении, то "спецоперация" тут же закончится. А это не выгодно ни мне, ни тебе" - отметил "шойгу".