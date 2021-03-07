Украина Авария с украинцами в Польше: 9 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии

2021-03-07 15:00

В результате аварии рейсового автобуса Познань-Херсон умерло 5 украинцев, еще 28 находятся в лечебных учреждениях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Детали

В пресс-службе спасателей говорится, что по состоянию на 7 утра 7 марта в лечебных учреждениях находится 28 украинцев.

Добавляют, что 9 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии. На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

Что было раньше

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, что водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцем, по состоянию на послеобеденную пору в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 14 из них были в тяжелом состоянии.

Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было. Первая группа из 24 украинцев в ночь на 6 марта уже отправилась на Украину.

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