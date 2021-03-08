Украина Неделя Масленицы: традиции, запреты и предназначение каждого дня

2021-03-08 15:11

Сегодня начинается Масленица. Продлится она традиционно неделю и завершится в Прощеное воскресенье, 14 марта.

Каждый день масленичной недели имеет свое особое название и предназначение, соответственно, проводить его нужно правильно:

Понедельник - “встреча”. Жители деревни встречались, оговаривали важные моменты праздника, планировали что-то, даже обсуждали меню.

Вторник - “заигрыш”. Очень важный день для невест, ведь в гости на смотрины приходила свекровь и тетки жениха, а также договаривались о свадьбе.

Среда - “лакомка”. В этот день зять приходил к теще на блины. Мать жены пекла блины и готовила праздничный стол. Чем богаче он был, тем лучше теща относилась к зятю.

Четверг - “разгуляй”. Начиная с этого дня запрещалось работать. Люди устраивали гуляния, посещали ярмарки с балаганами и кулачными боями.

Пятница - “тещин вечер”. Теперь уже теща собиралась к зятю на блины. Она должна была прийти не одна, а с многочисленными подругами, соседками, близкими родственницами.

Суббота - “золовкины посиделки”. В гости ожидали сестер мужа. Если они были не замужем, то также можно было пригласить неженатых молодых людей.

Воскресенье - “прощанье”. Заключительный день мясопустной седмицы, жгли чучело, принято просить у всех прощения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

8 марта: начало Масленицы, что сегодня нужно сделать, обычаи и традиции прощания с зимой

2021-03-08 12:16

Празднуем Масленицу: основные правила и традиции недели перед Пасхальным постом

2019-03-05 08:12

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам объяснили, кто имеет право на перерасчет пенсий

2021-03-08 18:30

В Украине сорвали самый большой лотерейный джекпот – больше 33 миллионов

2021-03-08 17:30

Людей "засыпало" креслами, стоял крик: выяснились новые детали жуткого ДТП с украинцами в Польше

2021-03-08 17:00

Неделя Масленицы: традиции, запреты и предназначение каждого дня

2021-03-08 15:11
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцам объяснили, кто имеет право на перерасчет пенсий 2021-03-08 18:30
В Украине сорвали самый большой лотерейный джекпот – больше 33 миллионов 2021-03-08 17:30
Людей "засыпало" креслами, стоял крик: выяснились новые детали жуткого ДТП с украинцами в Польше 2021-03-08 17:00
Неделя Масленицы: традиции, запреты и предназначение каждого дня 2021-03-08 15:11