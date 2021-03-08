Украина Неделя Масленицы: традиции, запреты и предназначение каждого дня

2021-03-08 15:11

Сегодня начинается Масленица. Продлится она традиционно неделю и завершится в Прощеное воскресенье, 14 марта.

Каждый день масленичной недели имеет свое особое название и предназначение, соответственно, проводить его нужно правильно:

Понедельник - “встреча”. Жители деревни встречались, оговаривали важные моменты праздника, планировали что-то, даже обсуждали меню.

Вторник - “заигрыш”. Очень важный день для невест, ведь в гости на смотрины приходила свекровь и тетки жениха, а также договаривались о свадьбе.

Среда - “лакомка”. В этот день зять приходил к теще на блины. Мать жены пекла блины и готовила праздничный стол. Чем богаче он был, тем лучше теща относилась к зятю.

Четверг - “разгуляй”. Начиная с этого дня запрещалось работать. Люди устраивали гуляния, посещали ярмарки с балаганами и кулачными боями.

Пятница - “тещин вечер”. Теперь уже теща собиралась к зятю на блины. Она должна была прийти не одна, а с многочисленными подругами, соседками, близкими родственницами.

Суббота - “золовкины посиделки”. В гости ожидали сестер мужа. Если они были не замужем, то также можно было пригласить неженатых молодых людей.

Воскресенье - “прощанье”. Заключительный день мясопустной седмицы, жгли чучело, принято просить у всех прощения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире