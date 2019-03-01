Украина Празднует Масленицу: основные правила и традиции недели перед Пасхальным постом

2019-03-01 17:33 297

Конец зимы - начало весны в Украине считаетсяя традиционным временем Масленицы. Этот праздник ассоциируется с пробуждением всего живого от зимней спячки. В то же время Масленица - последняя неделя перед Пасхальным постом. Поскольку Великий пост в 2019 году начнется 11 марта, Сырная неделя будет отмечаться с 4 по 10 марта.

Великий пост еще и время размышлений, молитв, поэтому последние дни перед ним проводят весело: пекут блины и готовят другие вкусности, поют песни, устраивают массовые гуляния. По традиции в давние времена на Масленицу катались на лошадях. Молодые парни, желавшие вступить в брак, даже покупали к празднику новые сани. По вечерам жгли костры и прыгали через них, днем весело проводили время, например, съезжали с ледяных горок.

Существовала также традиция переодевания для показа театрализованных представлений. После них устраивали массовый пир.

Считается, если Масленицу провести весело, значит весь год будет удачным и грустить не придется.

Каждый день масленичной недели имеет свое особое название и предназначение, соответственно, проводить его нужно правильно:

Понедельник - “встреча”. Жители деревни встречались, оговаривали важные моменты праздника, планировали что-то, даже обсуждали меню.

Вторник - “заигрыш”. Очень важный день для невест, ведь в гости на смотрины приходила свекровь и тетки жениха, а также договаривались о свадьбе.

Среда - “лакомка”. В этот день зять приходил к теще на блины. Мать жены пекла блины и готовила праздничный стол. Чем богаче он был, тем лучше теща относилась к зятю.

Четверг - “разгуляй”. Начиная с этого дня запрещалось работать. Люди устраивали гуляния, посещали ярмарки с балаганами и кулачными боями.

Пятница - “тещин вечер”. Теперь уже теща собиралась к зятю на блины. Она должна была прийти не одна, а с многочисленными подругами, соседками, близкими родственницами.

Суббота - “золовкины посиделки”. В гости ожидали сестер мужа. Если они были не замужем, то также можно было пригласить неженатых молодых людей.

Воскресенье - “прощанье”. Заключительный день мясопустной седмицы, жгли чучело, принято просить у всех прощения.