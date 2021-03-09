Украина Мендель заявила, что зарабатывает в Офисе президента Зеленского меньше, чем раньше

2021-03-09 11:30

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в Офисе президента она зарабатывает меньше, чем на предыдущем месте работы. Об этом Мендель рассказала в интервью Алесе Бацман.

Мендель отметила, что ее зарплата в Офисе президента составляет около 1,5 тыс. долларов, что меньше, чем она зарабатывала ранее.

"Я бы не поставила себя на уровень среднего бизнеса (по уровню доходов - ред.). У меня зарплата где-то 1,5 тысячи долларов сейчас. В принципе для Украины это довольно хорошая зарплата. У нас люди за тысячу долларов уезжают работать в Польшу, в другие страны. Я пришла (на должность пресс-секретаря главы государства) - это было 15 тыс. грн. Это было несоизмеримо… Мне удалось закрыть ипотеку, но это не благодаря этой работе. Но на предыдущей работе я больше зарабатывала", - сообщила Мендель.

По ее словам, сейчас она приобрела в кредит машину: "Недорогую, это Suzuki", - сказала Мендель, добавив, что раньше у нее был Fiat.

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