Украина Новолуние в марте: астролог назвал главную угрозу

2021-03-10 18:40

 

Астролог Влад Росс сообщил, что новолуние в марте месяце 2021 года будет в субботу днем, 13 марта.

Точное время мартовского новолуния по Киеву – 12:21.

Собеседник добавил, что в новолуние лучше всего выстраивать планы на будущее, это прекрасное время для новых замыслов, дискуссий и встреч.

Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, что в субботу многое будет скрыто от человеческих глаз, день принесет большое количество иллюзий.

Советы от Погорельченко на новолуние 13 марта 2021 года:

  • Нужно внимательно относиться к любым предложениям, особенно финансового характера, поскольку через неделю могут всплыть не совсем приятные детали;
  • Можно подводить итоги;
  • Не стоит начинать что-то новое;
  • Время лучше провести с близкими людьми.

"…Энергии может быть немного, но неплохо пройдет комфортное общение с приятными людьми. Создайте ненапрягающую обстановку", – добавила эксперт.

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