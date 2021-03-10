Новолуние в марте: астролог назвал главную угрозу

Астролог Влад Росс сообщил, что новолуние в марте месяце 2021 года будет в субботу днем, 13 марта.
Точное время мартовского новолуния по Киеву – 12:21.
Собеседник добавил, что в новолуние лучше всего выстраивать планы на будущее, это прекрасное время для новых замыслов, дискуссий и встреч.
Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, что в субботу многое будет скрыто от человеческих глаз, день принесет большое количество иллюзий.
Советы от Погорельченко на новолуние 13 марта 2021 года:
- Нужно внимательно относиться к любым предложениям, особенно финансового характера, поскольку через неделю могут всплыть не совсем приятные детали;
- Можно подводить итоги;
- Не стоит начинать что-то новое;
- Время лучше провести с близкими людьми.
"…Энергии может быть немного, но неплохо пройдет комфортное общение с приятными людьми. Создайте ненапрягающую обстановку", – добавила эксперт.