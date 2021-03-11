Украина Циклон с метелями и шквальным ветром: украинцев предупредили о резком изменении погоды

2021-03-11 21:20

Мощный циклон с атмосферными фронтами перемещается из Западной Европы в направлении Восточной, а, значит, в Украину.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей страницев Фейсбук.

«Завтра, 12 марта, атмосферный фронт принесет в большинство областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на Западе - преимущественно дождь и мокрый снег», - заявила синоптик.

По ее словам, к Харьковщине и Днепропетровщине влажная воздушная масса дойдет или поздно вечером или уже 13-го марта. А в Крыму, Запорожье, Донецкой и Луганской областях будет без осадков.

Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов. Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться около нуля, на востоке до -3 градусов, в западной части постепенно теплеть, до 4 - 7 градусов.

В Киеве 12-го марта ожидается изменение погоды. Усилится ветер, вплоть до сильного, днем ​​придет атмосферный фронт с мокрым снегом. Температура воздуха в столице 12-го марта будет колебаться около нуля. А потепление предполагается в субботу-воскресенье.