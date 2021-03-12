Стало известно, почему в Киеве приспустили самый большой флаг Украины

В пятницу, 12 марта в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за погодных условий.
"Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Потому должны приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", заявил замглавы КГГА Вячеслав Непоп.
В КГГА уточнили, что флаг может быть приспущенным до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий в столице.
Напомним, синоптики прогнозируют усложнение погодных условий в Киеве 12 марта. В городе пройдет снег, и ожидаются порывы ветра до 7-12 метров в секунду.