Украина Стало известно, почему в Киеве приспустили самый большой флаг Украины

2021-03-12 11:01

В пятницу, 12 марта в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за погодных условий.

"Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Потому должны приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", заявил замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

В КГГА уточнили, что флаг может быть приспущенным до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий в столице.

Напомним, синоптики прогнозируют усложнение погодных условий в Киеве 12 марта. В городе пройдет снег, и ожидаются порывы ветра до 7-12 метров в секунду.