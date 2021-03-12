Украина Стало известно, почему в Киеве приспустили самый большой флаг Украины

2021-03-12 11:01

В пятницу, 12 марта в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за погодных условий.

"Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Потому  должны приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", заявил замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

В КГГА уточнили, что флаг может быть приспущенным до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий в столице.

Напомним, синоптики прогнозируют усложнение погодных условий в Киеве 12 марта. В городе пройдет снег, и ожидаются порывы ветра до 7-12 метров в секунду.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Украину снова надвигается непогода: четыре области уже засыпает снегом

2021-02-18 20:00

Метель, 40 сантиметров снега и сотня грузовиков на трассе: как Украина переживает непогоду

2021-01-27 22:00

Из-за обледенения в Украине произошли сбои в графике движения поездов

2020-12-14 14:12

Общественный транспорт Киева из-за непогоды переведен на особое положение

2020-12-11 10:41

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, почему в Киеве приспустили самый большой флаг Украины

2021-03-12 11:01

Режим прекращения огня на Донбассе нарушен, снова пострадал украинский защитник

2021-03-12 10:41

Декретные и больничные в Украине пройдут масштабную верификацию

2021-03-11 21:40

Циклон с метелями и шквальным ветром: украинцев предупредили о резком изменении погоды

2021-03-11 21:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Стало известно, почему в Киеве приспустили самый большой флаг Украины 2021-03-12 11:01
Режим прекращения огня на Донбассе нарушен, снова пострадал украинский защитник 2021-03-12 10:41
Декретные и больничные в Украине пройдут масштабную верификацию 2021-03-11 21:40
Циклон с метелями и шквальным ветром: украинцев предупредили о резком изменении погоды 2021-03-11 21:20