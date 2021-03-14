Украина Украинцам объяснили, можно ли лишиться субсидии при смене поставщика

2021-03-14 13:00

Стало известно, почему после смены поставщика газа многие украинцы остались без субсидии

Украинцам, которые перешли в Нафтогаз, начали урезать субсидии, однако, как отмечают сами потребители, с действиями компании это не связано.

Об этом стало известно из комментариев пользователей в Facebook в одной из тематических групп.

«Я перешла в Нафтогаз 11 января. В феврале мне субсидию дали, а в марте нет. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?», - спросила украинка.

В комментариях пользователи объяснили, что к вопросу назначения субсидий Нафтогаз отношения не имеет, ведь этим вопросом занимаются в органах соцзащиты:

«Нафтогаз здесь ни при чем, надо идти в отделение субсидий. Я думаю Вам последний раз дали субсидию из расчета старого продавца, а сейчас забрали, потому что в Нафтогазе цена меньше»,

«В феврале много субсидии дали не только вам, в марте субсидии уменьшили плюс отняли то лишнее, что заплатили за январь в феврале, поэтому ничего не осталось (газ за январь на субсидию считали по 9.99)».

«Министерство социальной политики Украины упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы. Теперь действует отлаженная система обмена данных в электронном формате между поставщиками и органами соцзащиты, клиентам не нужно посещать и лично сообщать Управление социальной защиты населения о смене поставщика и ежемесячную цену на газ. Во время подачи заявки клиент только должен указать наличие льгот или субсидий. Если у потребителя возникли вопросы по начислению льгот, для их решения он может обратиться к своему управлению соцзащиты. Проверить наличие льготной категории можно в личном кабинете на сайте ГК «Нафтогаз Украины» gas.ua или в чат-боте GASUA в Viber и Telegram», - сообщил представитель ПроГаз.