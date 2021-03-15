Украина Достигнут всех заветных целей - каким трем знакам Зодиака повезет на неделе 15-21 марта

2021-03-15 19:40

В первый месяц весны три представителя зодиакального круга смогут изменить свою жизнь к лучшему, а неделя с 15 по 21 марта станет особенно успешной для трех знаков Зодиака.

Об этом пишет Еlle.

Телец

Все новые дела, начатые на этой неделе, будут успешными. Тельцы получат поддержку Меркурия, которая поможет им добиться желаемого. Изменения, на которые решатся представители знака, окажутся очень перспективными. Астрологи советуют не забывать об отдыхе и заботе о себе.

Козерог

Представители знака очень серьезны, им трудно наслаждаться настоящим моментом - они заняты планированием и расчетами. Однако на этой неделе, под влиянием Меркурия и Венеры, они смогут отпустить напряжение и открыть для себя новые прекрасные стороны жизни. Это касается и личной жизни.

Рыбы

На этой неделе представители знака ощутят облегчение, уйдет давнее напряжение. Под покровительством Венеры они будут успешны в творчестве и поиске гармонии. Астрологи советуют меньше планировать и больше наслаждаться моментом. Также пока стоит отказаться от силовых нагрузок.