Украина Колебание температур и осадки: прогноз погоды на 25 марта

2021-03-24 21:40

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в предпоследний рабочий день недели – четверг, 25 марта.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

Календарная весна уже почти как месяц вступила в свои законные права, однако зима за окном отступать, похоже, не собирается, напоминая о себе морозами и снегом.

Так, по словам Диденко, 25 марта также ожидается сильный ветер и снег.

Температура воздуха при этом в южной части Украины, на Востоке и в большинстве центральных областей в течение дня будет колебаться от 1 до 5 градусов тепла.

На Севере, Западе и Винницкой области будет немного теплее – от 4 до 9 градусов тепла, на Закарпатье – до 10-11 градусов тепла.

При этом в западных, северных областях и в Винницкой области завтра существенные осадки маловероятны, а вот на остальной территории еще будет сыпать снег, мокрый снег, а местами ожидается налипание мокрого снега и усиление ветра к штормовому.

«Словом, некомфортная погода с осложнениями ситуации на дорогах - на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей», – добавила синоптик.

Тем временем, в Киеве температура воздуха днем прогреется до 7 градусов тепла, осадков не предвидится.

А вот в конце недели и в выходные потепление коснется всех областей Украины.