Украина Спутниковый мониторинг: в Киевской области обнаружено 57 нелегальных свалок

2021-03-26 17:29

В Киевской области в результате спутникового мониторинга было обнаружено около шестидесяти нелегальных свалок твердых бытовых отходов. 

"Министерство охраны окружающей среды получило в ретроспективе космические снимки свалок твердых бытовых отходов на территории Киевской области. По результатам их тематической обработки и аналитики выявлено 80 свалок, из которых - 23 санкционированы. Для получения кадастровых номеров этих земельных участков и установления их владельцев или арендаторов, министерство обратилось в Госгеокадастр. Оказалось, что из 57 несанкционированных свалок только 16 земельных участков принадлежат юридическим лицам", - сообщает пресс-служба Минохраны окружающей среды.

 

Для неплановых проверок с целью фиксации нарушений природоохранного законодательства с начислением убытков обратились к премьер-министру Украины и передали материалы в Офис Генпрокурора для открытия уголовных производств и проведения досудебного расследования.

"Практика использования космических снимков показывает быстрые результаты фиксации природоохранных правонарушений. Инспекторы ГЭИ теперь четко понимают координаты мест, где необходимо провести проверку, быстрее устанавливают виновников и насчитывают убытки. Такой аэрокосмический мониторинг проводится в тестовом режиме и мы планируем запустить его на постоянной основе по всей стране ", - сообщил заместитель министра Роман Шахматенко.

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