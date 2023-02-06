В Киеве и Киевской области вводятся стабилизационные отключения электричества

В некоторых районах Киева и области вводятся стабилизационные отключения электричества. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"По команде Укрэнерго будет ограничено электроснабжение части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе", - уточнили в компании.
Подчеркивается, что это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.
В то же время из-за аварии временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области.