Украина Степанов заверил украинцев в эффективности китайской вакцины от Sinovac

2021-03-28 15:00

Вакцина против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является такой же эффективной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава Минздрава отметил, что применять эти препараты будут одинаково, не идет речь о каких-либо предпочтениях относительно вакцин.

"То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, все эффективные и безопасные", – сказал Степанов.

Напомним, в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.