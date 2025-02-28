Мир Трамп своим указом значительно расширил полномочия Департамента эффективности, возглавляемого Илоном Маском

2025-02-28 09:29

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличив полномочия Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, сообщает Guardian.

Указ предусматривает "трансформацию" федеральных расходов на контракты, гранты и займы, требуя от агентств создать централизованную систему для регистрации и обоснования платежей. Это нужно для прозрачности и подотчетности госслужащих.

Теперь руководители команды DOGE в федеральных агентствах должны предоставлять ежемесячные отчеты о контрактной деятельности, включая обоснование платежей и поездок. В то же время, это не распространяется на военные и правоохранительные органы, иммиграционные агентства и деятельность, связанную с национальной безопасностью.

Ранее Маск требовал от федеральных служащих США отчитываться о проделанной работе до 24 февраля. Однако администрация Трампа заявила руководителям федеральных агентств, что те могут игнорировать публичный приказ Маска об увольнении работников, которые не пришлют отчет о своей работе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Макрон после встречи с Трампом заявил о возможности прекращения войны в Украины в ближайшие недели

2025-02-26 09:35

В Минобороны Украины заявили, что уже есть альтернатива старлинкам Илона Маска

2025-02-24 13:32

Власти США поставили на паузу рассмотрение иммиграционных заявлений от украинцев

2025-02-20 10:27

На спецзаседении НАТО проанализируют заявления Трампа по завершению войны в Украине

2025-02-15 16:45

Еще новости в разделе "Мир"

В США в течение всего одного течение месяца уволят с военной службы всех трансгендеров

2025-02-28 14:39

Трамп своим указом значительно расширил полномочия Департамента эффективности, возглавляемого Илоном Маском

2025-02-28 09:29

Нидерланды активизируют поиски похищенных экспонатов из музея Дренте из-за угрозы их уничтожения

2025-02-22 14:36

Депутата парламента Финляндии лишили полномочий за антиукраинское высказывание

2025-02-22 08:28
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В США в течение всего одного течение месяца уволят с военной службы всех трансгендеров 2025-02-28 14:39
Трамп своим указом значительно расширил полномочия Департамента эффективности, возглавляемого Илоном Маском 2025-02-28 09:29
Нидерланды активизируют поиски похищенных экспонатов из музея Дренте из-за угрозы их уничтожения 2025-02-22 14:36
Депутата парламента Финляндии лишили полномочий за антиукраинское высказывание 2025-02-22 08:28