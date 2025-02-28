Мир Трамп своим указом значительно расширил полномочия Департамента эффективности, возглавляемого Илоном Маском

2025-02-28 09:29

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличив полномочия Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, сообщает Guardian.

Указ предусматривает "трансформацию" федеральных расходов на контракты, гранты и займы, требуя от агентств создать централизованную систему для регистрации и обоснования платежей. Это нужно для прозрачности и подотчетности госслужащих.

Теперь руководители команды DOGE в федеральных агентствах должны предоставлять ежемесячные отчеты о контрактной деятельности, включая обоснование платежей и поездок. В то же время, это не распространяется на военные и правоохранительные органы, иммиграционные агентства и деятельность, связанную с национальной безопасностью.

Ранее Маск требовал от федеральных служащих США отчитываться о проделанной работе до 24 февраля. Однако администрация Трампа заявила руководителям федеральных агентств, что те могут игнорировать публичный приказ Маска об увольнении работников, которые не пришлют отчет о своей работе.