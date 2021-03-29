Украина Рост тарифов на газ с 1 апреля, украинцам озвучили новые цифры: "Будут продавать по..."

2021-03-29 18:00

Фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта, затем поставщики пересмотрят тарифы

Большинство компаний решили оставить стоимость газа для населения на том же уровне, однако некоторые все же заявили о повышении. Сколько именно украинцам придется платить за газ в апреле, поделились информацией в "Газправде".

Несмотря на то, что в Европе и мире газ и нефть ощутимо выросли в цене, в Украине существенного подорожания «голубого топлива» в апреле не будет.

Многие компании даже не изменили цену по сравнению с мартом. В частности, «Мегаватт» опубликовал ценник в 6,70 грн за кубометр, а поставщики «ЭРУ Людям», «ЭРУ Трейдинг» и «Агросинтез Трейдинг» - 6,75 грн за кубометр.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» и «Галнафтогаз» будут продавать по 6,86 грн, оставив апрельские цены на уровне мартовских.

Впрочем, более десяти компаний обнародовали более высокие ценники - от 7,60 грн и до 8,85 грн за кубометр. В частности, цену в 8,30 грн предложили "Херсонская областная энергоснабжающая компания" и "Черновицкая областная энергоснабжающая компания". А рекордсменом стало ООО "Азовгаз", установив ценник на уровне 8,85 грн.

Ранее мы рассказывали, с мая изменятся правила на рынке газа: всех потребителей автоматически переведут на годовой тариф. Какими они будут, украинцы узнают только в конце апреля. То есть эти тарифы будут действовать с 1 мая до 30 апреля 2022 года. Следует напомнить, что потребители могут сами выбирать себе поставщика.