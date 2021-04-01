Курьезы Праздновавшего в Грузии 87-летие Познера со скандалом выдворили из страны

2021-04-01 12:23

Телеведущий Владимир Познер, в Тбилиси вместе с друзьями, чтобы отметить свое 87-летие, покинул Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями оппозиционных партий и их сторонников. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Познер и его гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг, 1 апреля, в сопровождении полиции. Автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья, протестующие закидали яйцами.

По информации МВД Грузии, 32 человека, в том числе Познера, которые находились на мероприятии в тбилисской гостинице, оштрафовали за нарушение правил изоляции и карантина.

Ранее, в Тбилиси перед зданием гостиницы, где остановился Владимир Познер, в среду вечером начались столкновения между полицией и участниками организованной оппозицией акции протеста. Активисты требовали от властей выдворить Познера из Грузии, поскольку он в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.