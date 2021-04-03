Украина Тариф на электроэнергию снова взлетит: в Кабмине подготовили решение

2021-04-03 11:30

 

В Украине стоимость электроэнергия может увеличиться до 3,4-3,45 грн за киловатт уже летом. Ранее в правительстве рассматривали возможность поднять тариф в мае, но после решение пересмотрели.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас себестоимость "тока" составляет более 3 грн за кВт*час, при этом украинцы платят всего лишь 1,68 грн. МВФ настаивает на том, чтобы достичь баланса на рынке. Кроме того, в действующей модели из-за низкой цены расходы на генерацию тока не могут.

Вероятно, тарифы вырастут с июля, но только для тех, кто потребляет более 300 кВт*час или даже 500 кВт*час в месяц.

За счет очередного повышения, по мнению главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, правительство попытается переложить долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику на население. Ведь задолженность перед производителями все еще остается на высоком уровне.

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Тариф на электроэнергию снова взлетит: в Кабмине подготовили решение 2021-04-03 11:30
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