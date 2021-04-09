Курьезы Школьный учитель из Дании сам вымыл окно вагона украинского поезда

2021-04-09 09:23

Возмущенный грязью иностранец сам помыл окно поезда УЗ. Пассажир поезда Измаил – Киев, датчанин Йоханес Андерсен был вынужден самостоятельно купить швабру и моющее средство, чтобы помыть окно своего вагона.

Житель Копенгагена выставил фото у себя в Facebook и подписал, что «убирать УЗ нелегко, но это надо делать, верно?», а также добавил, что грязь на поездах УЗ «древняя и устойчивая» и что её пришлось «долго шкрябать».

При этом нужно знать, что Андерсен - совсем не сказочник, не пиарщик, а преподаватель датского языка в одной из киевских школ. Он любит путешествовать поездами, при чем всей семьей, в том числе по Украине, сделал это своим хобби, передвигался поездами разных направлений, не только скорыми, но и обычными пассажирскими, но с такой грязью, как в измаильском поезде, столкнулся впервые.

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