Украина На майские праздники и Пасху в Украине будет действовать "особый режим" карантина

2021-04-16 11:01

На предстоящие майские праздники, а также на Пасху, в Украине будет действовать "особый режим" карантина, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей.

Британский и южноафриканский штаммы очень агресивны, очень тяжелое течение болезни", - заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24

При этом чиновник отметил улучшение ситуации с COVID-19 в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а также в Киеве. В то же время напомнил, что сохранение положительной динамики по коронавирусу зависит от каждого жителя страны.