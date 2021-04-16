Украина На майские праздники и Пасху в Украине будет действовать "особый режим" карантина

2021-04-16 11:01

На предстоящие майские праздники, а также на Пасху, в Украине будет действовать "особый режим" карантина, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом. 

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей.

Британский и южноафриканский штаммы очень агресивны, очень тяжелое течение болезни", - заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24

При этом чиновник отметил улучшение ситуации с COVID-19 в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а также в Киеве. В то же время напомнил, что сохранение положительной динамики по коронавирусу зависит от каждого жителя страны.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине более 14,5 тысяч новых случаев Covid-19, госпитализирован каждый пятый

2021-04-14 11:39

Стало известно, что будет с ценами на продукты до Пасхальных праздников

2021-04-13 17:00

В Украине за сутки 7856 новых случаев COVID-19 - какова реальная ситуация в регионах

2021-04-12 11:00

За сутки в Украине зафиксировано почти 20 тыс новых случаев заражения, лидирует снова Киев

2021-04-09 11:01

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды на выходные: когда прекратятся холодные дожди и начнется потепление

2021-04-16 12:23

Что сейчас на самом деле происходит в зоне ООС на Донбассе

2021-04-16 12:05

Чтобы сэкономить на бумаге "письма счастья" будут присылать не всем нарушителям ПДД

2021-04-16 11:22

На майские праздники и Пасху в Украине будет действовать "особый режим" карантина

2021-04-16 11:01
Все статьи раздела "Украина"

Украина

КАРТА Прогноз погоды на выходные: когда прекратятся холодные дожди и начнется потепление 2021-04-16 12:23
Что сейчас на самом деле происходит в зоне ООС на Донбассе 2021-04-16 12:05
Чтобы сэкономить на бумаге "письма счастья" будут присылать не всем нарушителям ПДД 2021-04-16 11:22
На майские праздники и Пасху в Украине будет действовать "особый режим" карантина 2021-04-16 11:01