Украина "Потепление не будет стремительным". Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся заморозки и придет тепло

2021-04-24 14:00

В середине следующей недели, после надвигающихся заморозков, в Украине начнется постепенное потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Ориентировочно - потепление начнется со вторника-среды, но все же скорее - со среды. Оно не будет стремительным", - написала она.

По словам синоптика, в среду, 28 апреля, температура воздуха поднимется до +13...+14 градусов. После этого должно наступить долгожданное повышение и ночных и дневных температур.

Тем временем до 27 апреля на всей территории Украины ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха может опускать до -3 градусов.

Из-за надвигающихся аномальных холодов в Киеве объявлен второй уровень опасности. В субботу, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью ожидаются заморозки, температура днем - до +9 градусов.