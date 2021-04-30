Украина После выхода Киева из "красной" зоны некоторые карантинные запреты и ограничения останутся

2021-04-30 09:01

После того, как Киев выйдет из "красной" зоны, в городе останутся определенные карантинные ограничения, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет Апостроф.

Он пояснил, что в первую очередь, для перевода столицы из "красной" зоны, заполненность кислородных коек должна не превышать 65%, также значение имеет уровень госпитализации "ковидных" пациентов.

"Первый показатель уже достигнут", - отметил заместитель председателя КГГА.

В то же время, Поворозник подчеркнул, что даже при позитивной динамике, в городе будут продолжать действовать определенные ограничения.

"Прежде всего - посещение церквей. Мы общались с главами церквей, чтобы ограничить количество людей в помещениях - не более одного человека на 1 м. кв. во время проведения богослужений, и проводить освящение куличей на улице, с соблюдением всех норм карантина", - сказал Поворозник.

Что касается общественного транспорта, он будет работать в обычном режиме, с соблюдением 50% заполняемости. Решение о работе школ и детсадов будет принято уже в эту среду.

"Надеюсь, дети пойдут в школу", - уточнил первый заместитель председателя КГГА.

Проведение в Киеве концертов и других массовых мероприятий в мае, говорит чиновник, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Все оговорки, выдаваемые городом в части проведения мероприятий, содержат ссылки о том, что это будет зависеть от показателей. В прошлом году все общегородские мероприятия были полностью отменены. Если мы говорим об оранжевой зоне, кинотеатры у нас работали на 50% загрузки. Все будет зависеть от того, в какой мы окажемся зоне и какие карантинные ограничения дополнительно будут действовать на тот момент в городе", - резюмировал он.

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