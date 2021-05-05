Курьезы видео Щенок президента кусал его за руку во время выступления с официальной речью

2021-05-05 11:20

Собака президента Ирландии Майкла Хиггинса породы бернский зенненхунд попыталась вовлечь в игру своего хозяина во время его выступления с речью о скончавшемся ирландском актере Томе Хики.

Домашний любимец Хиггинса боролся за внимание своего хозяина - толкал его носом и слегка кусал ирландского президента за руку, однако опытный ирландский политик продолжал произносить свою речь, пишет издание RTЕ.

Игривого семимесячного щенка зовут Мисних, у президента он живет совсем недавно - лишь с марта 2021 года. У Хиггинса есть еще одна собака той же породы. Она тоже часто появляется в ирландских новостях.