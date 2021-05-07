Украина Тарифы на услуги ЖКХ в Украине снова взлетят - названы основные причины

2021-05-07 09:01

Кабмин намерен отменить PSO для предприятий ТКЭ, разрешив "Нафтогазу" продавать им газ по рыночным ценам. Об этом пишет Алена Голубева в статье "Платежки вверх: Украинцам следует готовиться к повышению тарифов на тепло и горячую воду".

Платежки могут вырасти в результате реформы, на проведении которой настаивают МВФ и западные партнеры. Ее суть заключается в отмене специальных цен PSO, по которым "Нафтогаз" до сих пор реализовывал газ поставщикам тепла. Цены PSO устанавливались ниже рыночных, но даже они не позволяли тепловикам рассчитываться как следует по причине заниженных тарифов на тепло и горячую воду. В нынешнем отопительном сезоне в тарифе на тепло большинства поставщиков была заложена цена газа в размере 4048,5 грн/тыс. куб. м (без НДС). Тогда как в апреле, на условиях PSO, "Нафтогаз" отпускал газ по 6523 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и затрат на транспортировку). И это при том, что в себестоимости производства тепла на газ приходится около 70%.

За последние пять лет задолженность тепловиков перед "Нафтогазом" выросла более чем в два раза. Сумма долга предприятий ТКЭ по состоянию на начало года составляла 35 млрд грн. При этом, не погасив долг, тепловик не имеет права менять поставщика.

Накануне отмены PSO "Нафтогаз" предложил тепловикам покупать газ у "Нафтогаз Трейдинг" по 8325 грн (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1 тыс. куб м. Пока контракты с "Нафтогаз Трейдинг" подписали только коммунальные предприятия Киева и Харькова.

Большинство тепловиков договоры подписывать не стали, рассказал СМИ президент Ассоциации "Укртеплокомунэнерго" Арсентий Блащук

. "Договор составлен на 26 страницах. Внимательно ознакомившись с ним, люди говорят, что он выписан исключительно под "Нафтогаз". Для поставщика тепла шаг вправо, шаг влево – расстрел", - говорит он.

Предприятия, не подписавшие договоры, после старта реформы должны были отключить от поставок газа. В Ассоциации городов подсчитали, что в результате без горячей воды могли остаться 5 млн украинцев.

Реформа должна была стартовать с 1 мая. Однако 30 апреля, буквально в последний момент, Кабмин весь процесс поставил на паузу, продлив действие PSO для тепловиков до 20 мая.

"Полной ясности в вопросе, что будет с теплом и горячей водой после 20 мая, нет ни у кого. Тот факт, что Кабмин не продлил действие PSO для тепловиков на год или хотя бы на месяц, может свидетельствовать о том, что у него нет возможности это сделать. Видимо, иностранные партнеры оказывают давление, которому украинские власти противостоять не могут. Как известно, и отмена PSO для населения в прошлом году произошла под беспрецедентным давлением МВФ", - говорится в статье.