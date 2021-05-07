Украина В Святошинском управлении полиции Киева умерла женщина, задержанная за кражу

2021-05-07 13:43

В Киеве в Святошинском управлении полиции умерла женщина, задержанная за кражу. Она находилась в комнате для задержанных одна. Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований.

"Сегодня ночью в Святошинское управление полиции оперативники доставили правонарушительницу, которую задержали за кражу из магазина. С женщиной, которая не имела постоянного места жительства в столице и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, провели все необходимые процессуальные действия и предоставили правовую помощь", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полиции рассказали, что ее задержали в порядке ст. 208 УПК и поместили в комнату для задержанных. Жалоб на здоровье от женщины не поступало.

На месте происшествия работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти.

 

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В Святошинском управлении полиции Киева умерла женщина, задержанная за кражу 2021-05-07 13:43
Требуя выплаты долгов по зарплате луганские шахтеры отказались подниматься на поверхность 2021-05-07 13:02