С карт украинцев начали списывать деньги за долги по коммуналке: как проверить есть ли вы в списке

В Украине начали списывать средства для погашения задолженности с банковских карт
Механизм действия нового закона разъяснили в пресс-службе Министерства юстиций в Facebook.
Так, положения документа распространяются на все категории исполнительных документов, предусматривающих взыскание средств с должников.
Узнать, попали ли вы в список должников можно узнать на официальном сайте Министерства юстиции Украины.
"Отныне исполнители могут автоматически арестовывать средства на счетах физических и юридических лиц, попавших в ЕРБ, по всем категориям исполнительных документов, а также могут автоматизировано получать информацию о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах", - говорится в сообщении.
Списание денежных средств с банковских счетов должников возможно лишь по решению суда.
В Минюсте уточнили, что по состоянию на 13 апреля 2021 количество физических лиц, данные о которых внесены в Единый реестр должников, составляет 5 582 004.