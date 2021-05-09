Украина фото + видео Как в Киеве отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне

2021-05-09 12:00

В Киеве по случаю Дня победы над нацизмом начались торжественные мероприятия, на которых чтят память погибших бойцов во времена Второй мировой войны.

В парке Вечной Славы, по данным Сегодня, началась панихида по погибшим во время Второй мировой войны.

На мероприятии присутствуют священники, которые провели молебен возле монумента и возложили цветы с венками. Также принимали участие военнослужащие и неравнодушные граждане.

Журналисты Сегодня также сообщили, что на улицы Мазепы и Лаврскую, где находится Киево-Печерская лавра, стянули десятки силовиков для безопасности прихожан и гостей Киева.