Украина В Киеве аварийно отключат холодную воду 11-14 апреля: список адресов

2021-05-11 21:40

Опубликован список улиц, где будет временно отсутствовать холодная вода.

Компания "Киевводоканал" опубликовала расписание отключений подачи холодной воды в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Во вторник, одиннадцатого мая, в Киеве планируется отключение холодной воды сразу в нескольких районах. "Киевводоканал" на своем официальном портале подробно указал, жителям каких домов предстоит пережить неудобства.

С 10:00 до 17:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

улица Саратовская, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;

улица Ставропольская, 28, 28а, 30, 32/11;

улица Краснодарская, 44, 44а;

улица Я. Корчака, 23/2, 20, 28/2.

В среду, двенадцатого мая, с 9:30 до 24:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по улице Ломоносова, 56.

С 9:30 до четверга, 13 мая, 3:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

улица Братская, 5, 1, 3, 2;

улица Угоревская, 16.

Тринадцатого мая с 9:00 до 19:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

улица Путивльская, 1Г, 1Д. 14 мая.

С 9:30 до 20:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

улице Шолом-Алейхема, 1, 3, 5, 5А;

улице Милютенко, 15А.

Аварийные отключения холодного водоснабжения 11 мая по состоянию на 16:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

улица Гната Юры, 7б, 7в;

улица Кошица, 7, 7а, 9.

Для обеспечения потребностей потребителей будет дежурить автоцистерна с питьевой водой.

Завершены работы и восстановлено водоснабжение по улице Днепроводская, 7.