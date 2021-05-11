В Киеве аварийно отключат холодную воду 11-14 апреля: список адресов

Опубликован список улиц, где будет временно отсутствовать холодная вода.
Компания "Киевводоканал" опубликовала расписание отключений подачи холодной воды в столице.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Во вторник, одиннадцатого мая, в Киеве планируется отключение холодной воды сразу в нескольких районах. "Киевводоканал" на своем официальном портале подробно указал, жителям каких домов предстоит пережить неудобства.
С 10:00 до 17:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
улица Саратовская, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;
улица Ставропольская, 28, 28а, 30, 32/11;
улица Краснодарская, 44, 44а;
улица Я. Корчака, 23/2, 20, 28/2.
В среду, двенадцатого мая, с 9:30 до 24:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по улице Ломоносова, 56.
С 9:30 до четверга, 13 мая, 3:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
Тринадцатого мая с 9:00 до 19:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
С 9:30 до 20:00 в связи с плановыми работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
Аварийные отключения холодного водоснабжения 11 мая по состоянию на 16:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
Для обеспечения потребностей потребителей будет дежурить автоцистерна с питьевой водой.
Завершены работы и восстановлено водоснабжение по улице Днепроводская, 7.