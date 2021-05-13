Украина Всеобщее наблюдение: в Украине хотят фиксировать нарушения ПДД смартфонами

2021-05-13 18:20

В Украине разрабатывают возможность использования любого мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны».

По его словам, МВД планирует реализовать четыре подхода для уменьшения смертности на дорогах: установление камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП.

«Сейчас разрабатывается... использование каждого мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге.

Мы изучили мировой опыт, и сейчас в мире используется ситуация, при которой каждый телефон в машине, установленный под лобовым стеклом, может зафиксировать правонарушение, такое как проезд на красный свет, нарушение правил дорожной разметки и тому подобное.

Водителю достаточно кликнуть по экрану телефона, и 30-секундная запись с нарушением другого водителя, с его номерами, пойдет в полицию», - объяснил замминистра.

По словам Геращенко, полиция таким образом сможет создать протокол и привлечь к ответственности нарушителя.

Он отметил, что в таком случае «на дорогах Украины будут миллионы камер, и каждый будет наблюдать за каждым» для недопущения аварий. Водители, которые будут сообщать о нарушениях других, будут получать 10% с размера штрафа на свою карточку, добавил замминистра.