Украина Тарифы на газ пересчитали, какие суммы ждут в платежках: «Отдадут на 71% больше»

2021-05-17 19:20

Новые цены на газ начали действовать в Украине с 1 мая

Всех потребителей автоматически перевели на годовой тариф. При этом, суммы в платежках отличаются в зависимости от поставщика, пишет «Обозреватель».

Вместо 6,99 грн за куб стоимость доходит до 13,5 грн, зависимо от компании, которая продает газ населению.

Сколько теперь придется платить:

Семья из трех человек, если газ используют только для приготовления еды

"Нафтогаз":

в апреле: 67,2 грн;

годовой тариф: 78 грн.

"Черновицкая областная энергоснабжающая компания":

в апреле: 81,3 грн;

годовой тариф: 128,2 грн.

Газсбыты:

в апреле: 68,5 грн;

годовой тариф: 78,3 грн.

Цены для тех, кто использует газ для отопления (300 кубов в месяц):

"Нафтогаз":

в апреле: 2058 грн;

годовой тариф: 2388 грн.

"Черновицкая областная энергоснабжающая компания":

в апреле: 2490 грн;

годовой тариф: 4050 грн.

Газсбыты:

в апреле: 2097 грн;

годовой тариф: 2397 грн.

По желанию, можно перейти и на месячные тарифы. Цены там также существенно отличаются у разных компаний. Так, Меньше всего (7,89 грн за куб) заплатят клиенты "Черкассыгазсбыт". В то же время те семьи, которые покупают голубое топливо у "Херсонской областной энергопоставляющей компании", отдадут на 71% больше – 13,5 грн за куб.

Стоимость доставки газа у региональных газораспределительных компаний по-прежнему будет различной. Она зависит от тарифов на доставку, которые для каждой области и отдельных городов устанавливает НКРЭКУ. По сравнению с предыдущим месяцем она не изменилась, и по-прежнему должна оплачиваться отдельно.