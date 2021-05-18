Украина МИД Украины отреагировал на неожиданное видео "похищенного" экс-судьи Чауса

2021-05-18 14:23

Главы МИД Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой обсудили ситуацию с похищением бывшего судьи Николая Чауса.

"Мы вчера с молдавским коллегой абсолютно были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях", - сказал Кулеба.

Он отметил совпадение визита главы МИД Молдовы в Киев с обнародованием судьей Чаусом видеозаписи.

"Знаете, в уголовных делах есть такое понятие "новообнаруженные обстоятельства" и эта видеозапись, безусловно, является новообнаруженным обстоятельством, и она требует дополнительного анализа и изменяет картинку того, о чем последние недели активно писали прежде всего молдавские и в значительной мере (могу абсолютно уверенно заявить) пророссийские СМИ, навязывая немного другую картину реальности общественному мнению", - отметил Кулеба.