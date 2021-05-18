Украина Украинцам вернут бесплатное телевидение

2021-05-18 16:42

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что в Украине запустят бесплатное цифровое телевидение.

По словам министра, украинцы получат бесплатный доступ к 12 телевизионным каналам, что было невозможно после кодирования спутникового телевидения. На реализацию данного проекта государство выделит 490 миллионов гривен.

В Министерстве цифровой трансформации предлагают создать цифровой Multiplex, который обеспечит бесплатный доступ к государственным каналам и «Общественному ТВ». Сигнал будет доступен для всех жителей Украины.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждения пяти украинским телеканалам: 4ever music, EUMUSIC, HDFASHION&LifeStyle, «Грант» и «Лилия ТВ». «На заседании 13 мая Национальный совет объявил предупреждение пяти лицензиатам, поскольку они не осуществляют вещание», — указано в заявлении. Регулятор выявил нарушения указанными телеканалами ч. 7 ст. 27 (о соблюдении условий лицензии), ч. 8 ст. 28 (об обязанности придерживаться программной концепции) и пункта а ч. 1 ст. 59 (о соблюдении законов и условий лицензии) ЗУ «О телевидении и радиовещании».