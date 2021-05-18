Украина Стало известно, сколько украинцев получили карантинные 8 тысяч гривен

2021-05-18 20:20

 

В Украине по состоянию на вторник, 18 мая, на выплаты карантинных 8 тысяч гривен помощи физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам направили 1,2 млрд гривен. Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Также указано, что деньги подучили 150 тысяч человек, то есть меньше половины из тех, кто подал заявки на получение денег.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля и по состоянию на 6 мая их поступило 320 тысяч.

Стоит отметить, что в бюджете Пенсионного фонда на карантинные выплаты было предусмотрено 1,4 млрд гривен. Средства для выплат предостааляет Министерство социальной политики.

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