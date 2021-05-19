Украина Высший антикорсуд снял арест с особняка любовницы Януковича в Новых Петровцах

2021-05-19 11:01

Высший антикорсуд снял арест с дома гражданской жены бывшего непрезидента Виктора Януковича Любови Полежай.

В решение ВАКС отмечено, что факта сожительства Полежай и Януковича недостаточно для того, чтобы применить к ней уголовно-процессуальные меры, которые могут быть применимы только непосредственно к подозреваемому.

Как указано в материалах ВАКС, дом площадью 416,9 кв.м, а также два земельных участка находятся в Новых Петровцах Киевской области.

Арест на это имущество был наложен еще в 2015 году с целью обеспечения конфискации имущества беглого Януковича, который является подозреваемым в совершении ряда уголовных преступлений.

Напомним, Полежай жила вместе с Януковичем, поэтому у стороны обвинения были основания полагать, что вышеуказанное имущество может принадлежать экс-президенту или могло быть приобретено за его денежные средства, а так же за средства, полученные от его преступной деятельности.

Однако адвокат Полежай настаивал на необоснованности наложенного ареста, поскольку она не является подозреваемым лицом.