Украина В Кабмине разъяснили новые правила получения субсидий в Украине: что нужно знать

2021-05-19 16:20

В мае 2021 года в Украине начал действовать новый порядок назначения субсидий. Помощь от государства будет предоставляться исключительно в наличной форме непосредственно потребителям, а на субсидии могут расчитывать украинцы, владеющие недвижимостью и депозитами в банках.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, изменения коснутся порядка оформления субсидий, на которую в некоторых случаях могут расчитывать гражадне, владеющие несколькими объектами жилья и депозитами в банках.

"Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия вам предназначена не будет. Если у вас есть квартира в городе и дом в деревне, то это не помешает вам получить помощь. Также, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми" , - сообщил Денис Шмыгаль.

Кроме того, размер депозита, который влияет на получение субсидии, ограничен суммой не более 100 000 гривен.

"Дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения. Это позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений", - добавил премьер-министр.