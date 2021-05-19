Украина Кабмин отказался от регулирования цен на газ: что это значит

2021-05-19 17:20

 

С четверга, 20 мая, государство не будет регулировать цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, фиксированные цены, по которым "Нафтогаз" обязан был продавать его, отменяются.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Отмену государственного регулирования цены на газ глава украинского правительства назвал еще одним важным шагом к созданию полноценного рынка газа.

"Это шаг, который наконец позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ.

"Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно", - отметил глава Кабмина.

Минрегион и Минэнергетики в течение трех недель должны выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины, а также предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ.

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