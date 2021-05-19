Украина В Украину после сильных ливней ворвется настоящее тепло: прогноз до конца недели

2021-05-19 18:00

В Украине синоптики прогнозируют в ближайшие дни проливные дожди и грозы на большей части страны, однако к субботе, 22 августа, они должны прекратиться, а температура воздуха в некоторых регионах страны прогреется аж до +26 градусов.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталия Диденко.

По ее прогнозу, в четверг, 20 мая, в Украине пройдут дожди и грозы, дневная температура воздуха составит +17...+ 23 градуса, в западных областях воздух прогреется до + 14...+ 18 градусов.

"Дождей еще хватает, но появится сухая полоса, которая дугой выгнется от Волыни, Житомирщины, Киевщины через Полтавскую, Днепропетровскую на Запорожье и Крым. Вот вдоль нее существенные осадки маловероятны, разве что какой-то залетный дождь может забежать от соседей", - отметила Диденко.

В тех областях, которые окажутся вне этой полосой, ожидаются кратковременные грозовые дожди различной интенсивности. При грозах возможны сильные порывы ветра.

По словам Наталии Диденко, в Киеве 20 мая дождя не предвидится, в течение дня температура воздуха будет колебаться около +18 градусов.

Как свидетельствует опубликованный прогноз Укргидрометцентра, в пятницу, 21 мая, дожди и грозы еще возможны в юго-западных и центральных областях Украины. В частности, осадки предвидятся в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В субботу, 22 мая, на всей территории страны установиться солнечная погода, а столбики термометров поднимутся до отметки далеко за 20. Теплее всего будет в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где воздух прогреется до +26 градусов.