Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 17 тысяч человек
2021-05-20 11:39
За сутки в Украине 17 943 человека получили прививки против COVID-19. Из них получили первую дозу - 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) - 10 544 человека.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, всего с начала вакцинальной кампании привито 964 747 человек. Из них завершили вакцинацию 48 070 человек.
Сколько прививок сделано за 24 час в областях:
- Винницкая область - 537;
- Волынская область - 555;
- Днепропетровская область - 839;
- Донецкая область - 1322;
- Житомирская область - 707;
- Закарпатская область - 688;
- Запорожская область - 636;
- Ивано-Франковская область - 703;
- Киевская область - 936;
- Кировоградская область - 610;
- Луганская область - 368;
- Львовская область - 542;
- город Киев - 1878;
- Николаевская область - 696;
- Одесская область - 1080;
- Полтавская область - 207;
- Ровенская область - 485;
- Сумская область - 146;
- Тернопольская область - 650;
- Харьковская область - 903;
- Херсонская область - 574;
- Хмельницкая область - 837;
- Черновицкая область - 487;
- Черниговская область - 569;
- Черкасская область - 988.