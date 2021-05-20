Украина Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 17 тысяч человек

2021-05-20 11:39

За сутки в Украине 17 943 человека получили прививки против COVID-19. Из них получили первую дозу - 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) - 10 544 человека.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, всего с начала вакцинальной кампании привито 964 747 человек. Из них завершили вакцинацию 48 070 человек.

Сколько прививок сделано за 24 час в областях: