Украина Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 17 тысяч человек

2021-05-20 11:39

За сутки в Украине 17 943 человека получили прививки против COVID-19. Из них получили первую дозу - 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) - 10 544 человека. 

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, всего с начала вакцинальной кампании привито 964 747 человек. Из них завершили вакцинацию 48 070 человек.

Сколько прививок сделано за 24 час в областях:

  • Винницкая область - 537;
  • Волынская область - 555;
  • Днепропетровская область - 839;
  • Донецкая область - 1322;
  • Житомирская область - 707;
  • Закарпатская область - 688;
  • Запорожская область - 636;
  • Ивано-Франковская область - 703;
  • Киевская область - 936;
  • Кировоградская область - 610;
  • Луганская область - 368;
  • Львовская область - 542;
  • город Киев - 1878;
  • Николаевская область - 696;
  • Одесская область - 1080;
  • Полтавская область - 207;
  • Ровенская область - 485;
  • Сумская область - 146;
  • Тернопольская область - 650;
  • Харьковская область - 903;
  • Херсонская область - 574;
  • Хмельницкая область - 837;
  • Черновицкая область - 487;
  • Черниговская область - 569;
  • Черкасская область - 988.
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