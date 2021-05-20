Мир Пассажирский Boeing 737 ВВС Польши подал сигнал о захвате самолета

2021-05-20 11:22

Пассажирский лайнер Boeing 737-86X ВВС Польши подал сигнал о захвате самолета. Об этом сообщает портал OpenSky Network.

Сообщается, что пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает «самолет захвачен».

Судя по интерактивной карте на сайте портала, самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией. Другие детали происшествия пока не известны.

Польские СМИ, в свою очередь, предположили, что произошедшее может быть частью военных учений, которые стартовали в стране некоторое время назад.