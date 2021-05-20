Украина В Украине проведут перерасчет выплат работающим пенсионерам: названы сроки

2021-05-20 18:20

В Украине в июне 2021 года будет проведен автоматический перерасчет пенсии работающим пенсионерам, а с 1 июля выплаты вырастут у пенсионеров, которые не подпали под индексации 2019-2020 годов и чернобыльцев.

Об этом сообщается на сайте ГУ ПФУ в г. Киеве.

"В июне 2021 будет проведен автоматический перерасчет пенсии работающим пенсионерам с апреля 2021 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это будет сделано автоматически, без обращения пенсионера. Если он после назначения или после предыдущего перерасчета пенсии продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, или менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения или после предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет, то с 1 апреля 2021 года ему будет осуществлен автоматический перерасчет пенсии.

Обязательным условием для перерасчета пенсии, является сам факт продолжения работы после назначения/перерасчета пенсии, на приобретение в связи именно с этим страхового стажа.

В связи с тем, что с начала 2021 года вступили в силу изменения в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и Налогового кодекса Украины, которыми предусмотрено представление единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц ежеквартально (вместо ежемесячно).

Сроки подачи такой отчетности (налогового расчета) установлены Налоговым кодексом Украины - в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала. Налоговый расчет за I квартал 2021 будет представлен в период с 01 апреля по 10 мая 2021 года.

Поэтому, в июне 2021 будет проведен автоматический перерасчет пенсии работающим пенсионерам с апреля 2021 года.