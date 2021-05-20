Украина Зеленский заявил, что зарплаты в Украине приближаются к тем, которые получают заробитчане в Польше

2021-05-20 17:20

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конфренции заявил, что в ряде украинских городов уровень заработных плат приближается к тому, который получают украинские заробитчане в Польше.

"Относительно ущерба для работы (в Украине, - ред.). Смотрите COVID действительно убивает маленький и средний бизнес. Это правда. Все что мы можем сделать, все, что они себе могут позволить это уменьшение нагрузки на людей и предоставлять людям ту или иную поддержку. Однако, если вы посмотрите среднюю заработную плату все же в Польше для наших украинцев, и сравните ее со средней заработной платой сегодня уже во многих городах Украины, она очень сильно приближается к той суммы, которую люди в Польше зарабатывают, потому что они там снимают жилье, оно там намного дороже, когда они там платят коммунальные гораздо дороже", - подчеркнул Зеленский.