Украина Зеленский заявил, что зарплаты в Украине приближаются к тем, которые получают заробитчане в Польше

2021-05-20 17:20

 

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конфренции заявил, что в ряде украинских городов уровень заработных плат приближается к тому, который получают украинские заробитчане в Польше.

"Относительно ущерба для работы (в Украине, - ред.). Смотрите COVID действительно убивает маленький и средний бизнес. Это правда. Все что мы можем сделать, все, что они себе могут позволить это уменьшение нагрузки на людей и предоставлять людям ту или иную поддержку. Однако, если вы посмотрите среднюю заработную плату все же в Польше для наших украинцев, и сравните ее со средней заработной платой сегодня уже во многих городах Украины, она очень сильно приближается к той суммы, которую люди в Польше зарабатывают, потому что они там снимают жилье, оно там намного дороже, когда они там платят коммунальные гораздо дороже", - подчеркнул Зеленский.

subscriber subscriber

Еще по теме

Паспорта вакцинации в Украине необходимы, но доступны будут не всем

2021-05-20 19:20

"У нас нет другого шанса": Зеленский высказался о переговорах с Путиным и привлечении США

2021-05-20 18:00

Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 млн доз вакцин от коронавируса

2021-05-20 17:40

«Он душой болеет за Украину», - Зеленский о Николае Тищенко

2021-05-20 15:59

Еще новости в разделе "Украина"

Паспорта вакцинации в Украине необходимы, но доступны будут не всем

2021-05-20 19:20

В Украине проведут перерасчет выплат работающим пенсионерам: названы сроки

2021-05-20 18:20

Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 млн доз вакцин от коронавируса

2021-05-20 17:40

Зеленский заявил, что зарплаты в Украине приближаются к тем, которые получают заробитчане в Польше

2021-05-20 17:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Паспорта вакцинации в Украине необходимы, но доступны будут не всем 2021-05-20 19:20
В Украине проведут перерасчет выплат работающим пенсионерам: названы сроки 2021-05-20 18:20
Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 млн доз вакцин от коронавируса 2021-05-20 17:40
Зеленский заявил, что зарплаты в Украине приближаются к тем, которые получают заробитчане в Польше 2021-05-20 17:20