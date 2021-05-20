Украина Паспорта вакцинации в Украине необходимы, но доступны будут не всем

2021-05-20 19:20

Украинский Минздрав решил идти вопреки рекомендациям ВОЗ

Введение паспортов вакцинации от коронавируса необходимы не только для того, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру, но и для того, чтобы в Украине была возможность ослабить карантинные ограничения. Так утверждает заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер. Ранее в Минздраве заявляли, что украинский документ о вакцинации от Covid-19 может быть запущен уже к 1 июля. Увы, исходя из слов Кучера, такой паспорт будет доступен далеко не всем.

По его словам, паспорт вакцинации будет цифровым. По предварительным данным, он будет действовать 180 дней, сказал представитель Минздрава. "Наша идея заключается в том, что после того, как большинство украинцев будут иметь цифровой документ о вакцинации, страну можно будет возвращать к нормальной жизни, без карантинных ограничений. И так называемые паспорта вакцинации больше нужны именно для этого", - заявил Кучер. Что делать людям, не имеющим соответствующих устройств (смартфона, постоянного доступа к интернету и т.д.), чиновник, конечно, не знает.

Любопытно: в Минздраве понимают, что сама идея такого рода паспорта ограничивает права людей. Знают там и о соответствующих возражениях против такой "паспортизации" Всемирной организации здравоохранения. "Но людям надо понимать, что если они хотят сделать свое путешествие максимально комфортным, то этот документ упростит прохождение всех формальностей. Однако Еврокомиссия рассматривает и другие, альтернативные варианты. В частности, путешествие со свежим ПЦР-тестом", - заявил Кучер.

По последним данным, в Украине сделали 1 012 815 прививок от Covid-19. Первую дозу получили 964 745 человек, а завершили вакцинацию уже 48 070 человек. Всего вакцинировано 964 747 человек. Лидерами по количеству вакцинированных стали Киев, Днепропетровская и Львовская области.

Между тем, Европейский суд по правам человека признал обязательную вакцинацию законной.