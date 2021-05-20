Украина В МАУ рассказали, когда планируется возобновление рейсов в Израиль

2021-05-20 20:00

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует возобновить рейсы в/из Израиля начиная с 24 мая.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«МАУ наблюдает положительную тенденцию в нормализации ситуации. Поэтому после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм аэропорта имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля, МАУ рассматривает возможность возобновления рейсов с 24 мая 2021 года», - сказано в сообщении.

Авиакомпания планирует выполнить рейсы Киев - Тель-Авив - Киев в соответствии со следующим графиком: Киев - Тель-Авив - 24, 26, 30, 31 мая и Тель-Авив - Киев - 25, 27, 31 мая.

Также пресс-служба сообщила, что рейсы Одесса - Тель-Авив - Одесса отменены до 31 мая 2021 года включительно.

Отмечается, что решение МАУ выполнять рейсы будет пересматриваться каждые 48 часов, учитывая обновления по ограничению рейсов в аэропорту Тель-Авива.

«В случае изменений авиакомпания сообщит об этом дополнительно», - сказано в сообщении.