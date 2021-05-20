Украина Эксперты спрогнозировали, как запуск Северного потока-2 отразится на работе Нафтогаза

2021-05-20 21:00

Эксперты рассказали о том, как запуск российского трубопровода «Северный поток-2» может повлиять на работу Нафтогаза.

Об этом они сообщили в эфире программы Energy Freedom с Андреем Куликовым.

Так, Заслуженный энергетик Украины Юрий Продан отметил, что появилась достаточно невеселая информация о том, что «Северный поток-2» достроят. При этом он подчеркнул, что это будет серьезной проблемой, как для энергетической проблемы Украины, Европы, так и для дальнейшего существования Нафтогаза, Укргаздобычи в том виде, в котором они есть на сегодняшний день.

Тем временем, председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков заявил, что нет сомнений в том, что «Северный поток-2» будет закончен, и он будет работать.

«Это значит, что значительно уменьшится, думаю, что уже и в этом отопительном сезоне, после ввода в эксплуатацию, сейчас говорят 5-6 млрд, а в будущем и уменьшится на больший объем, транспортировка газа российского в Европу. Что беспокоит? Какой минимальный объем нужен газотранспортной системе Украины для того, чтобы она работала. Технично-минимальный объем. Потому что, если будет 10–15 млрд, мы не исключаем то, что Россия полностью остановит этот газ. Насколько технически возможно обеспечивать работу газотранспортной системы и обеспечивать потребителей Украины. Вот на этот вопрос ответа у меня нет. Я консультировался со специалистами газотранспортной системы и ответа я не получил. Поэтому я думаю, что нам нужно первый ответ получить от нового руководителя Нафтогаза Украины (Юрия Витренко, - ред.), и какие планы, что нужно сделать, что будет делаться, чтобы мы обеспечили нормальную и надежную поставку газа украинцам», – объяснил Плачков.

Кроме того, он подчеркнул, что второй вопрос, который стоит перед Нафтогазом – это добыча газа.

«Было много программ, цифр, 28, 24 , 20 миллиардов. Закончилось тем, что уменьшилась добыча. Нужно определить залежи газа, которые имеем реальные, которые инвестиции реальные может собственные или иностранные привлечь, каким образом мы сможем проверить, что они будут использованы правильно, и на какой объем можем увеличить добычу газа. Я бы считал необходимым для того, чтобы обществу данная информация предоставлялась в режиме онлайн… Здесь нужен четкий контроль. Государство должно поставить эти вопросы в первую очередь», – добавил председатель Плачков.